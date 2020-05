UVC Ried: Trainer Dominik Kefer bleibt

RIED. Wann und unter welchen Rahmenbedingungen die Volleyball-Bundesligasaison 2020/2021 beginnen wird, steht derzeit noch nicht fest. Bei den Rieder Volleyballern, die beim Abbruch der aktuellen Saison auf dem vierten Platz lagen, laufen die Planungen auf Hochtouren. Zufrieden ist man beim UVC Ried, dass Erfolgstrainer Dominik Kefer seinen Vertrag verlängern wird. Er führte das Team bis in den Europacup. Auch Athletiktrainer Robert Auer bleibt den Volleyballern treu.

Mit dem polnischen Kapitän Tomek Rutecki verlängerte der wahrscheinlich stärkste Spieler der Innviertler seinen Vertrag in Ried. Weitere Vertragsverlängerungen werden in den kommenden Tagen bekannt gegeben werden.

"Die Zusage von Trainer Dominik Kefer während der Corona-Ungewissheit hat uns viel Motivation gegeben. Er war in den vergangenen beiden Saisonen maßgeblich an den großartigen Erfolgen beteiligt", sagt UVC-Ried-Manager Roman Lutz. Die Verlängerung von Kapitän Rutecki sei für den Verein ein "wichtiger Schritt" gewesen, so Lutz.

Kein Volleyballtraining möglich

"Meine Frau und ich haben uns hier in Ried ein neues Zuhause aufgebaut. Sie hat einen tollen Job in der Nähe von Ried gefunden, wir fühlen uns unglaublich wohl", sagt Rutecki, der auf eine baldige Rückkehr auf das Volleyballfeld hofft. "Es ist alles gerade sehr schwer, da auch mein Trainingsplan komplett anders aussieht. Ich bin, was das Laufen betrifft, in einer sehr guten Verfassung, das bringt mir in Sachen Volleyballspielen aber nicht wirklich viel." (tst)