UVC-Ried-Spiele mit strengen Corona-Auflagen

Die internen Vorgaben des Vereins für die Spieler wurden jetzt weiter verschärft. "Unsere Spieler werden nur mehr zwischen Wohnung, Kraftkammer und der Trainingshalle pendeln. So können wir wirklich garantieren, dass wir keinerlei Kontakt zu externen Personen haben. Außerdem werden wir die Anzahl der Testungen erhöhen und haben bereits mehr als 100 Tests bestellt", sagt UVC-Ried-Sektionsleiter Roman Lutz.

Sportlicher "Doppelpack"

Sportlich geht es für die Rieder, die um den ersten Platz im Bundesliga-Grunddurchgang kämpfen, heute Abend mit dem Auswärtsspiel in Klagenfurt weiter. Am morgigen Sonntag gastieren die Rieder auswärts bei Sokol Wien. Mit den Wienern haben die Rieder nach einer bitteren Heimniederlage in der Bundesliga noch eine Rechnung offen.

"Uns erwarten zwei sehr ähnliche Gegner, beide Teams verteidigen sehr gut und spielen schnelle Varianten. Klagenfurt hat zuletzt gegen den Liga-Favoriten Amstetten stark aufgespielt und einen Punkt geholt", sagt Trainer Dominik Kefer.