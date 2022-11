UVC Ried rang den amtierenden Meister Waldviertel nieder

Eine Überraschung gelang dem UVC McDonald’s Ried am Samstagabend im heimischen Raiffeisen Volleydome. Gegner war niemand geringerer als der amtierende Meister, Waldviertel.

Im ersten Satz hatten die Gäste aus Zwettl mit 26:28 noch die Nase vorne, dann drehten die Rieder mit der lautstarken Unterstützung von den Rängen so richtig auf.

"Stolz auf die Mannschaft"

Die folgenden drei Sätze holten sich die Innviertler mit 28:26, 25:22 und 25:23 und gingen als 3:1-Sieger vom Feld. "Wahnsinn, ich bin unfassbar stolz auf die Mannschaft, schließlich ist Waldviertel eine der stärksten Mannschaften in der Liga", sagte Trainer Dominik Kefer nach dem überraschenden Erfolg.

Trainer Dominik Kefer Bild: Streif

Zeit für Regeneration bleibt den Riedern kaum. Bereits Montagabend (20.20 Uhr) geht es mit dem Heimspiel gegen den Tabellenführer Hypo Tirol weiter. Die Tiroler konnten bisher alle sechs Begegnungen für sich entscheiden und gehen als Favorit ins Spiel.

Das Spiel wird auch live auf ORF Sport+ übertragen. Für Schüler- und Lehrergruppen gibt es freien Eintritt. Anmeldung erforderlich unter: theresa@uvc-ried.at.

Am 19. November gastiert der UVC Ried auswärts in Hartberg, am 26. November gastiert Graz (um 18 Uhr) im Volleydome am Messegelände.