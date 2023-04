In zwei der drei Partien, die mit 2:3 verloren gingen, konnten die Rieder voll mithalten. An diese Leistungen will die Mannschaft von Trainer Dominik Kefer im Spiel um Platz drei anschließen. Gegner ist der TSV Hartberg, der den Grunddurchgang als Zweiter beendete. Gespielt wird auf zwei gewonnene Matches.