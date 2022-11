UVC Ried musste sich Graz mit 2:3 geschlagen geben

Der erste Durchgang ging mit 27:25 an die Gäste aus Graz, im Anschluss kamen die Rieder immer besser ins Spiel und gingen mit 2:1-Sätzen in Führung. Die Steirer ließen sich dadurch nicht beeindrucken und erzwangen einen fünften und entscheidenden Satz, den die Grazer schließlich mit 15:13 für sich entscheiden konnten.

"Es tut natürlich weh, so knapp zu verlieren. Leider haben wir unser Potenzial nicht abrufen können. Immerhin haben wir einen Punkt geholt. Mein Dank gilt den 350 lautstarken Fans, die uns angefeuert haben", sagte UVC-Ried-Spieler Lauris Ochaya nach der Partie.

UVC-Ried Kapitän Tomek Rutecki Bild: GEPA / Gintare Karpaviciute

In der Tabelle liegen die Rieder mit vier Siegen und vier Niederlagen nach acht Spielen derzeit auf dem fünften Rang. Am kommenden Samstag gastiert der UVC Ried in Weiz, am 10. Dezember steht das Auswärtsspiel gegen Aich/Dob an.

Das letzte Heimspiel im Jahr 2022 absolvieren die Rieder am Montag, 19. Dezember, 20.20 Uhr, gegen Amstetten. Das Duell gegen die Niederösterreicher wird live auf ORF Sport+ übertragen.