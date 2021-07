UVC Ried: Mehrere Verträge wurden verlängert

"Ich fühle mich hier richtig wohl und die Erfolge in den letzten Jahren machen auf alle Fälle Lust auf mehr. Ich denke, wir können sicherlich wieder im oberen Mittelfeld mitspielen und ich würde auch zu einem ersten Sieg im Europacup nicht Nein sagen", sagt Stooß, der zu den besten Außenangreifern der Liga zählt. Szydlowski hat seinen Vertrag um ein weiteres Jahr verlängert. "Ich hoffe, dass wir in unserer neuen Halle vor vollen Rängen spielen können", sagt der Libero. Jajtic arbeitet nach einer Operation am Fuß derzeit an seinem Comeback.

Die Eröffnung der neuen Halle – dem Raiffeisen Volleydome – findet am 22. September 2021 statt.