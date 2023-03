UVC Ried hofft heute gegen Tirol auf bis zu 1000 Fans

Nach der klaren 0:3-Niederlage auswärts hoffen die Innviertler daheim auf eine große Überraschung. Ins Finale zieht jene Mannschaft ein, die zuerst drei Spiele für sich entscheiden kann. "Das erste Spiel war vor allem im ersten Satz hart umkämpft, dann haben sich die Tiroler, die über eine enorm hohe Qualität verfügen, in einen Rausch gespielt", sagt UVC-Ried-Obmann Roman Lutz.

Eine Sensation vor den eigenen Fans schließe er nicht aus. "Wir sind auch daheim ganz klarer Außenseiter, da brauchen wir uns nichts vorzumachen. Aber wenn Hypo Tirol nicht den besten Tag hat und wir über uns hinauswachsen, dann ist sicher etwas möglich. Wichtig sind der Druck beim eigenen Aufschlag, eine sehr gute Abstimmung und viel Stabilität im eigenen Spiel", sagt Lutz, der auf den Faktor Heimvorteil setzt: "Daheim sind wir eine Macht, im Viertelfinale gegen Amstetten haben uns 700 Fans unterstützt. Vielleicht schaffen wir gegen Tirol eine ausverkaufte Halle." Die Kapazität des Volleydomes am Messegelände liegt bei etwas mehr als 1000 Zuschauern.

Personell kann Trainer Dominik Kefer heute Abend aus dem Vollen schöpfen. Ein Finaleinzug gegen die Tiroler, die bisher 20 von 21 Saisonspielen für sich entscheiden konnten, wäre eine riesige Sensation.

Unabhängig davon ist man bei den Riedern mit dem Saisonverlauf sehr zufrieden. "Dass wir es ins Halbfinale geschafft haben, ist überraschend und schön zugleich, das Niveau der Liga ist heuer weit stärker als in den vergangenen Jahren. Man sieht, was man mit einem überlegten Management erreichen kann. Unser Erfolg ist eine Bestätigung dieses Weges", sagt Lutz. Durch den Einzug unter die besten vier Mannschaften Österreichs haben die Rieder bereits den Einzug in den Europacup geschafft. Im Herbst wird also erneut internationaler Volleyballsport im Innviertel geboten.

Auch in Sachen Nachwuchsarbeit geht man beim UVC Ried ab dem kommenden Schuljahr den nächsten Schritt. Für Schüler in der benachbarten Handelsakademie wird ab Herbst ein Volleyball-Schwerpunkt angeboten. "Wir sind mit unserem Nachwuchsleiter auch viel in den Volks- und Mittelschulen vor Ort. Diese Projekte nehmen immer mehr Fahrt auf. Mit der vorhandenen Infrastruktur ist das jetzt wesentlich leichter als früher", sagt Lutz.

Eintrittskarten (Vollpreis: sechs Euro, ermäßigt: vier Euro, Kinder unter 14 Jahren: frei) für das Halbfinalspiel heute Abend (19 Uhr) im Volleydome am Rieder Messegelände gibt es unter uvc-tickets.at oder an der Abendkasse.

Autor Thomas Streif Redaktion Innviertel Thomas Streif