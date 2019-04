UVC Ried: Heimspiel um den dritten Platz heute in Grieskirchen

RIED/GRIESKIRCHEN. Die lange und kräftezehrende Saison der Volleyball-Bundesliga geht mit den Platzierungsspielen in die finalen Runden.

Die Rieder (graues Trikot) wollen heute Abend gegen Graz überraschen. Bild: GEPA

Für die Herren des UVC Weberzeile Ried geht es nach der Halbfinal-Niederlage gegen Aich/Dob noch um den dritten Platz. Gegner ist der UVC Graz, der den Grunddurchgang auf dem dritten Platz beendete. Die Serie wird auf zwei gewonnene Spiele ausgetragen. Die Innviertler sind, wie schon gegen Aich/Dob, in der Außenseiterrolle. Drei der bisherigen vier Duelle in dieser Saison verlor die Mannschaft von Trainer Dominik Kefer klar mit 0:3. Einmal gelang dem UVC Ried vor heimischem Publikum mit einem 3:2-Heimsieg eine Überraschung. Überraschen wollen die Innviertler auch heute Abend beim ersten Spiel. Allerdings wird das Spiel nicht in der Rieder Messehalle, sondern im Schulzentrum Grieskirchen ausgetragen. Die Messehalle steht nicht mehr zur Verfügung, daher muss man beim UVC Ried nach Grieskirchen ausweichen – nicht zum ersten Mal: Auch die Aufstiegsspiele für die Bundesliga wurden dort ausgetragen.

Spielbeginn in Grieskirchen ist um 20 Uhr. Das zweite Spiel geht bereits am Freitag, 12. April, in Graz über die Bühne. (tst)

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema