UVC Ried hat mit Waldviertel und Corona zu kämpfen

Trotzdem geht man bei den Riedern davon aus, dass das Heimspiel am Mittwochabend (19 Uhr) gegen Waldviertel planmäßig über die Bühne gehen kann. "Momentan kämpfen viele Teams mit coronabedingten Ausfällen, und somit sitzen wir alle im gleichen Boot. Sofern wir genug fitte und gesunde Spieler zur Verfügung haben, werden wir das Heimspiel vor unseren großartigen Fans durchführen", sagt UVC-Ried-Obmann Roman Lutz.

Die Aufgabe gegen die Waldviertler ist schwer. Die Niederösterreicher sind mit fünf Siegen aus sechs Spielen derzeit Tabellenführer in der Toprunde und gelten als heißer Titelanwärter. Beim Auswärtsspiel in Zwettl waren die Rieder chancenlos, das soll sich am Mittwoch vor heimischem Publikum ändern. "Beim Auswärtsspiel haben wir viel gelernt, Fehler wurden sofort bestraft. Durch solche Spiele werden wir aber besser, weil sie uns deutlich unsere Schwachstellen aufzeigen", sagt Trainer Dominik Kefer.