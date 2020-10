UVC Ried: Generalprobe für den Europacup

Die Wiener sind ihrerseits mit einem 3:0-Erfolg gegen Weiz erfolgreich in die Saison 2020/2021 gestartet.

"Wir haben nach dem tollen Sieg gegen Amstetten den Schwung ins Training mitgenommen und konzentriert gearbeitet. Die Wiener sind jung und extrem motiviert, wir benötigen eine Top-Leistung", sagt UVC-Ried-Zuspieler Caleb Konrad.

Nach diesem Spiel erwarten die Rieder am 10. und 11. Oktober vor heimischem Publikum die bulgarische Mannschaft Marek Union Ivkoni Dupnitsa in der Halle 18. Beide Spiele der ersten Europacuprunde werden in Ried ausgetragen. Spielbeginn bei beiden Begegnungen ist jeweils um 18 Uhr.