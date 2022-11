UVC Ried besiegte Wien mit 3:0

Der Außenseiter aus der Bundeshauptstadt bot den Riedern im ORF-Livespiel vor rund 650 Fans im Raiffeisen Volleydome einen offenen Schlagabtausch. Die Heimmannschaft hatte jedoch in allen drei Durchgängen (26:24, 26:24, 29:27) das bessere Ende für sich. Mit dem vierten Sieg im sechsten Spiel kletterten die Rieder in der Tabelle auf den zweiten Platz. "Es ist Wahnsinn, dass wir vor so vielen Fans heute gewonnen haben und das Spiel sogar live im ORF gezeigt wurde", sagte UVC-Ried-Mittelblocker Sandro Jajtic nach dem Erfolg.