UVC Ried absolviert zwei Spiele in drei Tagen

Eine intensive zweite Wochenhälfte steht den Volleyballern des UVC Weberzeile Ried in der Bundesliga-Toprunde bevor. Am heutigen Donnerstag gastiert die Mannschaft von Trainer Dominik Kefer um 19 Uhr in Amstetten. Das Heimspiel gegen die Niederösterreicher wurde in den vergangenen Wochen bereits wegen Corona-Fällen verschoben, dieses wird am 24. Februar nachgeholt.

Beim Auswärtsspiel hofft Ried-Trainer Kefer nach der deutlichen 0:3-Niederlage gegen Waldviertel auf eine große Leistungssteigerung. "Das Spiel am vergangenen Samstag gegen Waldviertel hat unsere Schwächen aufgezeigt. Auch wenn uns Kapitän Tomek Rutecki fehlt (Ellbogenverletzung, Anm. d. Red.), können wir sicher besser spielen", sagt Kefer. Um gegen Amstetten und Graz bestehen zu können, benötige sein Team eine deutlich bessere Annahmeleistung.

Heimspiel gegen den Meister

Das Heimspiel gegen den amtierenden Meister UVC Graz findet zwei Tage später, am Samstag, 12. Februar, um 18 Uhr im Raiffeisen Volleydome im Messegelände statt. Es gilt die 2G-Regel. Karten gibt es online unter www.uvc-tickets.at