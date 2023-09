UVC-Coach Manuel Leitgeb: "Wir wollen eine Euphorie entfachen"

Manuel Leitgeb kam von St. Pölten nach Ried. Am Samstag startet die neue Saison in der Austrian Volley League.

Am kommenden Samstag schlagen die Volleyballer des UVC McDonald’s Ried bei TJ Sokol V/Post SV Wien die neue Saison auf. An der Seitenlinie wird dabei ein neuer Mann stehen: Manuel Leitner hat mit Beginn der Vorbereitung auf die neue Spielzeit das Traineramt von Erfolgscoach Dominik Kefer übernommen. Der 34-jährige Niederösterreicher war in der vergangenen Saison noch selbst als Spieler und Trainer bei Zweitligist St. Pölten aktiv.