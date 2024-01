Neuwahlen im April 2024: Uttendorfs Bürgermeister Leimer tritt zurück

Das berichtete die OÖVP Braunau am Samstag in einer Aussendung. Nach mehr als 16 Jahren an der Spitze der Gemeinde Helpfau-Uttendorf (Bezirk Braunau) wird Bürgermeister Josef Leimer Ende Jänner sein Amt zurücklegen und die Pension antreten. Für die ÖVP tritt Vizebürgermeister Hannes Manglberger bei der Neuwahl an und übernimmt bis dahin auch die Amtsgeschäfte. „Josef Leimer hat mit viel Herzblut, Raffinesse und der nötigen Portion Humor die Geschicke unserer Heimatgemeinde über 16 Jahre geleitet. In seiner Zeit wurden viele zukunftsweisende Projekte umgesetzt und fraktionsübergreifend viel bewegt. Stellvertretend für den gesamten Gemeinderat darf ich mich dafür aufrichtig und herzlich bedanken“, so Manglberger in der Aussendung.

Neuwahl am 28. April

Die Gemeindeordnung sieht eine Neuwahl vor, die am 28. April 2024 stattfinden wird. Bis dahin wird Manglberger in seiner Funktion als Vizebürgermeister die Geschäfte der Gemeinde führen.

