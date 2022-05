UTC-Ried-Damen holten Heimsieg

Die Riederinnen spielten in Bestbesetzung, die Nummer eins Sinja Kraus, die in der Tennis-Weltrangliste auf Position 361 liegt, setzte sich im Spitzenspiel gegen Eva Nyikos klar mit 6:2 und 6:2 durch. Lediglich Nadja Ramskogler musste bei ihrem Sieg über drei Sätze gehen. Am heutigen Samstag gastieren die Riederinnen um 11 Uhr in Dornbirn.