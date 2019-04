USV Lochen schickt sechs Talente zur Österreichischen Meisterschaft

BEZIRK BRAUNAU. Gewichtheben: Chancen auf Spitzenplatzierungen stehen gut – Lochner Talente räumten auch in der zweiten Landescup-Runde ab.

Juliane Maderegger wird in Niederöblarn starten. Bild: USV Lochen

In der Sportsarena Grimming in Niederöblarn (Steiermark) finden am kommenden Samstag, 27. April, die Österreichischen Meisterschaften der Altersklassen U9, U11 und U13 statt. Die Schüler ermitteln dort ihre Meister in einem Mehrkampf. Das bedeutet: Die zwei Disziplinen Reißen und Stoßen in Kombination mit einer Technikbewertung und den leichtathletischen Disziplinen 30-Meter-Sprint, Kugelstoß und Dreisprung sind zu absolvieren. Für den USV Lochen gehen folgende Teilnehmer an den Start: Juliana Maderegger, Anna Maria Voggenberger, Helena Maderegger, Felix Krangler, Thomas Kaserer und Michael Österbauer.

Eine Woche später, am Samstag, 4. und Sonntag, 5. Mai, finden in der Stadthalle Schrems die Österreichischen Meisterschaften der Masters (ab 35 Jahre) statt. Von Lochner Seite mit dabei sind: Die Quereinsteigerin aus dem CrossFit Christiane Schröcker aus Salzburg, die erstmals offiziell an einer Gewichthebermeisterschaft teilnehmen wird sowie der mehrfache Medaillengewinner bei Welt- und Europameisterschaften Johann Anglberger (kleines Foto).

In der zweiten Runde des Nachwuchs-Landescup in Linz räumten die Lochner Talente mächtig ab. Ergebnisse, U11 weiblich: 1. Juliane Maderegger; U11 männlich: 1. Thomas Kaserer; U13 weiblich: 1. Anna Maria Voggenberger, 2. Helena Maderegger; U15 weiblich: 1. Jessica Stauceanu. Masters- und ASKÖ Landesmeisterschaften, Gewichtsklasse bis 102 Kilogramm: 1. Ciprian Diana, 2. Martin Hesch (WKG Ranshofen/Vöcklabruck); Masters II: 1. Reinhard Hofer (AK Weng).

