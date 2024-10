Urologische Tagesklinik im Krankenhaus Braunau

Am Krankenhaus Braunau hat eine urologische Tagesklinik samt zugehöriger Ambulanz den Betrieb aufgenommen. In der Tagesklinik werden verschiedene Operationen durchgeführt, eine urologische Notfallversorgung wird aber nicht eingerichtet. Die Tagesklinik ist organisatorisch an die Urologie des Krankenhauses Ried als Mutterabteilung angeschlossen. Im Rahmen des Ordensklinikums Innviertel arbeiten die Krankenhäuser Braunau und Ried seit 2021 zusammen. Grundlage ist eine nun erteilte Betriebsbewilligung seitens der Landessanitätsdirektion.

Ambulante Untersuchungen werden im Zusammenhang mit den in der Tagesklinik erfolgenden Eingriffen durchgeführt. Ein Ambulanzbetrieb mit der Betreuung von Patienten ohne OP-Eingriff wird nicht erfolgen. Sollte ein Aufenthalt über Nacht nötig sein, wird der Patient an das Krankenhaus Ried überstellt. Stationäre Patienten werden wie bisher konsiliarärztlich versorgt.

Das Krankenhaus Ried stellt unter der Leitung von Primar Johannes Esterbauer drei Fachärzte für die Braunauer Tagesklinik bereit, zusätzlich wird der niedergelassene Urologe Bernd Posch eingesetzt. Das Pflegepersonal wird vom Krankenhaus Braunau gestellt. "Durch die Einrichtung der Tagesklinik verbessern wir die Qualität der urologischen Versorgung für die Bevölkerung des Bezirks Braunau erheblich. Wichtig ist, zu betonen, dass die Notfallversorgung weiter am Standort Ried stattfindet", sagt Corinna Hirzinger, Ärztliche Direktorin am Krankenhaus Braunau.

"Die neue Struktur ermöglicht es, urologische Behandlungen und kleinere Eingriffe direkt in Braunau durchzuführen, während komplexere Fälle weiterhin bei uns in Ried behandelt werden", sagt Primar Johannes Esterbauer.

