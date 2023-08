Urin des Freundes sollte Innviertler Drogenlenker reinwaschen

Bei Schwerpunktkontrollen in Taiskirchen (Bez. Ried) hielten Polizisten am vergangenen Sonntag einen Autofahrer an, bei dem alle vier Reifen eine Profiltiefe unter 1,6 mm aufwiesen. Zudem wies der 29-jährige Braunauer Symptome einer Suchtmittelbeeinträchtigung auf. Ein freiwilliger Harntest verlief positiv. Bei der klinischen Untersuchung wollte der Mann den Test verfälschen, indem er versuchte, den mitgebrachten Urin eines Freundes abzugeben. Doch die Beamten kamen dem Mann auf die Schliche. Die Untersuchung bestätigte dessen Fahruntauglichkeit. Dem Innviertler wurde der Führerschein vorläufig abgenommen und die Weiterfahrt untersagt. Der 29-Jährige wird mehrfach angezeigt.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper