Unwetterfronten zwingen Feuerwehren zu Dauereinsatz

Es war eine durchaus stressige Nacht von Dienstag auf Mittwoch für die Innviertler Feuerwehren. Quer durch alle drei Bezirke mussten die Feuerwehren zu insgesamt rund 80 Einsätzen infolge des heftigen Sturmes, der gegen zwei Uhr aufzog, einrücken. "In erster Linie waren wir damit beschäftigt, Straßen und Verkehrsverbindungen vor allem von umfallenden Bäumen zu befreien. Personen sind zum Glück nicht zu Schaden gekommen", sagte Braunaus Bezirksfeuerwehrkommandant Josef Kaiser gestern Vormittag.

Aufgrund der vielen Unwetterwarnungen sei man in hoher Alarmbereitschaft. Die Ferienzeit stelle in Sachen Personal kein Problem dar. "Die volle Einsatzbereitschaft ist immer gegeben", sagte Kaiser.

"Der Einsatz war jetzt nicht außergewöhnlich. In erster Linie mussten wir Verkehrswege von Bäumen befreien", schilderte Rieds Bezirkspolizeikommandant Jürgen Hell, der für die kommenden Tage auf stabiles Sommerwetter hofft. Grund dafür ist das Bezirksjugendlager der freiwilligen Feuerwehr, das von heute bis inklusive Sonntag in Taiskirchen über die Bühne geht. Die Urlaubszeit sei auch für die Feuerwehren im Bezirk Ried kein relevantes Thema. "Wenn die Sirene geht, dann sind wir da", sagte Hell.

Dem nächtlichen Sturm mit bis zu 100 km/h war ein sehr heißer Dienstag vorausgegangen. Der oberösterreichische Temperatur-Spitzenwert wurde mit 36,8 Grad bei der Messstation Braunau/Ranshofen gemessen.

Die Pfotenhilfe in Lochen am See berichtete in einer Aussendung von vielen Schäden auf dem fünf Hektar großen Gelände. Mehrere große Bäume seien entwurzelt oder schwer beschädigt worden. Durch den Sturm seien viele Vogelküken aus ihren Nestern geweht worden.

Störfälle im Stromnetz

Die Energie Ried informierte gestern, dass es infolge des Sturms im Niederspannungsnetz zu insgesamt vier Störfällen gekommen sei. Betroffen waren Bereiche in Wippenham, Andrichsfurt, Mehrnbach und Utzenaich. Das Ausmaß der Ausfälle hielt sich glücklicherweise in Grenzen. Laut Friedrich Pöttinger, dem Geschäftsführer der Energie Ried, waren insgesamt rund 25 Haushalte betroffen. Es habe sich um den ersten diesbezüglichen Vorfall in diesem Sommer gehandelt, sagte Pöttinger. Der Bereitschaftsdienst der Energie Ried steht das ganze Jahr rund um die Uhr zur Verfügung.

Weitere Gewitter im Anmarsch

Auch für die gestrigen Nachmittags- und Abendstunden wurden weitere Unwetter vorhergesagt. "Die Intensität der Unwetter – häufig mehrere Tage hintereinander – hat in den vergangenen Jahren eindeutig zugenommen. Durch die Trockenheit ist auch die Gefahr von punktuellen Überflutungen von Gebäuden, Kellern oder Tiefgaragen durchaus groß", sagte Bezirksfeuerwehrkommandant Josef Kaiser.

