Unterschied Österreich-Deutschland: Es fehlen die Vergleichswerte

BAYERN/INNVIERTEL.Bei Bauvorhaben sind unsere deutschen Nachbarn in puncto Naturschutz "strenger". Die Systeme unterscheiden sich dabei grundsätzlich.

In Bayern sind viele Fachbehörden in das Genehmigungsverfahren involviert. Bild: Privat (OÖN)

Im Vergleich mit Österreich ist es im angrenzenden Bayern meist schwieriger, neue Gewerbegebiete auf Grünflächen zu bauen. Ein Grund dafür ist das "Flächensparen", das von der Landesregierung propagiert wird. Es gehe dabei in erster Linie darum, dem Flächenfraß vorzubeugen. Daher sollen zunächst die Innenstädte belebt und verdichtet werden.

Natur hat meist Vorrang

Erhält eine Firma oder ein Unternehmen die Erlaubnis, auf einer Grünfläche zu bauen, spielt im angrenzenden Bayern der Naturschutz eine entscheidende Rolle. Auf die Frage, welche Fachbehörden bei einem Bauvorhaben oder einer Betriebsansiedlung zustimmen müssen, sagt Mathias Kempf, Pressesprecher des Landratsamt Rottal-Inn: "Das kommt auf den speziellen Einzelfall an. Aber grundsätzlich sind bei uns im Haus der Fachbereich Immissionsschutz, die Tiefbauverwaltung, der Fachbereich Naturschutz, die fachkundige Stelle und eventuell das Gesundheitsamt betroffen. Außerdem können noch das Wasserwirtschaftsamt, das Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten und das Straßenbauamt beteiligt sein. Es sind zwar nicht immer alle integriert, aber je nach vorliegendem Fall können auch noch weitere Behörden hinzugezogen werden." Und nur wenn im Genehmigungsverfahren alle beteiligten Fachbehörden ihr Okay geben, darf auf den erwähnten Grünflächen gebaut werden.

Geht es in den Bereich der gewerblichen Verkaufsflächen, muss eine gewisse Anzahl an Parkplätzen zur Verfügung stehen. Zudem ist eine Auflistung der Sortimente notwendig, wenn es zum Beispiel bereits ein Schuh- oder Textilgeschäft in einer Stadt gibt. In diesem Fall werden auch die Quadratmeter nachgefragt, was zu einem großen Bürokratieaufwand führt. Geprüft wird in Bayern auch, ob der entsprechende Ort – wenn es dort bereits gleichartige Firmen gibt – überhaupt eine weitere Geschäfts- ansiedelung verträgt.

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema