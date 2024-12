Unternehmerin mit Lehre als Vorbild

Die "Vorbildunternehmerinnen" berichten vor Schulklassen über ihre Erfahrungen und tauschen sich mit den Jugendlichen aus, die vor der Berufswahl stehen. Eine dieser "Vorbildunternehmerinnen" ist Melanie Nöbauer, Geschäftsführerin der EEN Elektro GmbH und der EEN Event Solution GmbH in Raab.

Die Unternehmen, die in den Bereichen Elektroinstallation, Elektrogeschäft, PV-Montage und Eventtechnik tätig sind, beschäftigen 23 Mitarbeiter, davon vier Lehrlinge. "Die Eventtechnik gründete ich 2014 mit meinem Mann gemeinsam. 2016 durften wir dann den Elektrobetrieb, der von meinem Schwiegervater gegründet wurde, übernehmen. Es ging damals alles sehr schnell, aber wir haben auch diesen Meilenstein gut zusammen geschafft", sagt Melanie Nöbauer. Sie lege Wert auf ein gutes Betriebsklima, Wertschätzung der Mitarbeiter und Weiterbildung. Jungen Menschen gebe sie den Rat mit auf den Weg, sich bei der Berufswahl gut über verschiedene Ausbildungsmöglichkeiten zu informieren und – vor allem an die Adresse der jungen Frauen gerichtet – den Mut zu haben, ihren Traum in die Wirklichkeit umzusetzen.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Interessieren Sie sich für diesen Ort? Fügen Sie Orte zu Ihrer Merkliste hinzu und bleiben Sie auf dem Laufenden. Raab Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.