Untergetauchter Straftäter im Innviertel gefasst

Beamte des Landeskriminalamts und der Polizei standen am Dienstag in Schärding im Einsatz: Für einen 44-jährigen Deutschen, der per Europäischem Haftbefehl gesucht worden war, klickten die Handschellen. Dem Mann wird vorgeworfen, im September 2020 eine Person zweimal absichtlich mit einem Pkw angefahren und dadurch verletzt zu haben.

Die zuständige Fahndungsgruppe der Kriminalpolizeiinspektion Rosenheim hatte einen Bezug nach Schärding hergestellt und daher das LKA OÖ in die Ermittlungen miteinbezogen. Eine Woche nachdem der Haftbefehl bei den Beamten in Oberösterreich eingegangen war, wurde der Gesuchte ausfindig gemacht. Er sitzt mittlerweile in der Justizanstalt Ried in Haft.