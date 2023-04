"Unterbringen, nicht umbringen!" - Lange Freundschaft begann mit Missverständnis

Im Jahr 1939 nahm eine eher ungewöhnliche Freundschaft ihren Anfang. Im Zuge der beginnenden Kriegswirren wurde die sechsjährige Gisela von ihrer Familie getrennt, mit weiteren neun Mädchen in einen Zug gesetzt, der am Bahnhof in Ried im Innkreis Halt machte. Von dort ging es mit dem Autobus zum Gasthaus Gurtner nach Waldzell, wo die Kinder auf verschiedene Bauernhöfe verteilt wurden, Gisela nach Aigen zum Hiasl. Dabei kam es gleich zu einem schrecklichen Missverständnis. Diskutiert wurde, wo die Kinder untergebracht werden. Gisela verstand statt unterbringen aber "umbringen", bekam große Angst und versteckte sich in ihrem neuen Zuhause – beim Hiasl in Aigen – erst einmal im Heustadl.

Wie Zwillingsschwestern

Die anfängliche Skepsis des Mädchens aus der Großstadt wich allerdings rasch, denn sie wurde von den Bauersleuten Maria und Georg Seifried wie ein eigenes Kind überaus freundlich aufgenommen und liebevoll umsorgt. Das stellt auch das Foto rechts unter Beweis: Die beiden sind wie Zwillingsschwestern von Kopf bis Fuß gleich eingekleidet. Eine Begebenheit blieb ihr bis heute in besonderer Erinnerung: Obwohl der Freitag im Innviertel als Fasttag galt, bekam sie gelegentlich von ihrer Pflegemutter heimlich ein Stück Fleisch.

Zur siebenjährigen Tochter Maria entwickelte sich eine besonders innige Beziehung. Auch in der Volksschule fand sie sich nach anfänglichen Sprachproblemen gut zurecht. „Zuerst bin ich mir aber schön blöd vorgekommen“, sagt Gisela, die bald neue Freundschaften schließen konnte.

Weil sich ihre Mutter Sorgen um ihre Tochter machte, wurde Gisela von ihrer Schwester nach Hause geholt. Doch die Sehnsucht zu ihrer Gastfamilie war so groß, dass sie bald wieder zum Hiasl zurückkehrte. 1943 war dann aber der Aufenthalt im Innviertel endgültig zu Ende. Schweren Herzens nahm sie Abschied und kehrte nach Berlin zurück.

Rückkehr nach dem Mauerfall

Durch die Teilung Deutschlands nach dem Krieg war eine Ausreise nicht mehr möglich, der Kontakt beschränkte sich lediglich auf einige Briefe – bis 1990. Nach dem Mauerfall und der deutschen Wiedervereinigung durften die „Ossis“ wieder in andere Länder reisen. Für Gisela stand fest, dass sie so bald wie möglich wieder den Ort ihrer Kindheit aufsuchen wird. Gemeinsam mit ihrem Mann ging die Reise mit dem PKW nach Waldzell. Nach 47 Jahren den Bauernhof wiederzufinden, war eine große Herausforderung. Es gab lediglich die Erinnerung an einen Bach, wo sie als Kinder gerne spielten. Dennoch fanden die beiden rasch ihr Ziel. „Leider zu spät!“, wie Gisela traurig feststellte. Denn Maria und Georg Seifried, denen sie so viel zu verdanken hatte, waren bereits sechs Jahre zuvor gestorben. Doch da auch mit der Nachfolgegeneration, der Familie Anna und Josef Hargaßner und deren Kinder Anita und Stefan ein sehr gutes Einvernehmen besteht, kommen die Hanczyks weiterhin regelmäßig nach Waldzell. „Auch wegen der frischen Eier“, wie Dieter, der auch am Bauernhof gerne mithalf, augenzwinkernd meint.

Zum Hunderter nach Berlin?

Obwohl bereits 86 Jahre alt, fährt er noch selbst die 800 Kilometer mit dem Auto von Berlin nach Waldzell. Der alljährliche Besuch im Innviertel ist auch an seinem PKW ersichtlich. Es kleben nämlich alle Autobahnvignetten an seinem Fahrzeug. Heuer nahm er erstmals auch seinen Enkel Steve als Beifahrer mit. Jedes Mal, wenn es wieder zum Hiasl in Aigen geht, führt sie der erste Weg auf den Waldzeller Friedhof, wo sie als Zeichen des Dankes Blumen auf das Grab von Maria und Georg Seifried legen.

In etlichen Jahren könnte die Reise in die andere Richtung gehen. Der Grund: Stefan Hargaßner, Sohn der Gastgeber Anna und Josef Hargaßner sowie Obmann des Musikvereins Waldzell, hat Gisela versprochen: „Zum 100. Geburtstag kommen wir nach Berlin und spielen dir ein Ständchen!“

