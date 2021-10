Unter Lastwagen eingeklemmt: Tochter fand schwer verletzten Vater

Ein 61-Jähriger wurde bei Reparaturarbeiten an seinem Lastwagen schwer verletzt. Der Mann hatte das Schwerfahrzeug in seiner abschüssigen Hauseinfahrt im Gemeindegebiet von St. Johann am Walde mittels Rangierwagenheber hochgehoben. Als er mit dem Oberkörper unter dem Lkw lag, rutschte der Wagenheber von der Karosserie. Der Innviertler wurde unter dem Lastwagen eingeklemmt.

Wenig später fand die Tochter des Mannes ihren schwer verletzten Vater und setzte die Rettungskette in Gang. Um den Mann zu befreien, rückten die Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehren Frauschereck und Kobernaußen an. Mit einem Hebekissen wurde der Lastwagen angehoben. Das Opfer wurde nach der Erstversorgung durch einen Notarzt in das Krankenhaus Ried im Innkreis gebracht.