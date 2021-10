Die aktuellen Wirtschaftsdaten lassen einen optimistischen Blick in die Zukunft zu. Im Lauf des Jahres 2022 könnte das Vor-Corona-Niveau wieder erreicht werden, sagen Ökonomen. Gleichzeitig erfordert der internationale Wettbewerb mehr denn je das Bekenntnis zu Innovation, Digitalisierung und Nachhaltigkeit. Genau darum ging es beim Business-Lunch der Oberbank Innviertel, bei dem am Mittwoch der Innviertel-Leiter Erich Brandstätter Vertreter der Innviertler Wirtschaft am Loryhof begrüßte.