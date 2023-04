"Unser zwölfter Mann kann extrem wichtig sein"

SV-Ried-Stürmer Seifedin Chabbi will morgen gegen seinen ehemaligen Verein Austria Lustenau treffen.

Sechs Spiele sind in der Fußball-Bundesliga noch zu absolvieren. Im Abstiegskampf mittendrin statt nur dabei: die SV Ried, aktuell Tabellenletzter mit zwei Punkten Rückstand auf Altach. Ein Saisonfinish, in dem für die Rieder Kicker enorm viel auf dem Spiel steht, ist nichts Neues. Eigentlich ist der Verein seit Jahren im Dauerstress. Nach dem Abstieg 2017 folgten mühsame drei Jahre in der zweiten Liga.