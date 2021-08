Nach der Tuning-Messe "Night of Wheels", die am Samstag am Rieder Messegelände stattgefunden hat, gehen noch immer die Wogen hoch (die OÖN haben berichtet). Anrainer beklagen den massiven Lärm und stellen die Sinnhaftigkeit der Veranstaltung in Frage. Die Veranstalter sehen das anders und fühlen sich zu unrecht angeprangert. Marcus Pfeil – seit Jahren Organisator der "Night of Wheels" betont, dass bei der Veranstaltung selbst keinerlei Vorfälle zu verzeichnen gewesen seien.