Direktorin Irene Wiesinger setzte sich im Zuge der Flüchtlingswelle 2015 aktiv für die Eröffnung einer Übergangsstufe an der Handelsakademie Schärding ein. Im Herbst 2015 und im Frühjahr 2016 startete in Schärding eine von sechs vom Ministerium genehmigten Übergangsstufen in Oberösterreich. Dieses Vorzeigeprojekt wurde nun beim OÖ Landespreis für Integration 2019 in der Kategorie Zivilgesellschaft unter den knapp 80 Einreichungen mit dem Anerkennungspreis ausgezeichnet.