Innviertler Gastronomie: Zwischen Hauben und Tradition

Haubenkoch Christoph Forthuber eröffnet am Wochenende sein neues Restaurant in Feldkirchen bei Mattighofen.

Christoph Forthuber richtet sich neu aus. Am kommenden Samstag eröffnet der Haubenkoch seinen neuen Standort in Feldkirchen bei Mattighofen, wo man das leer stehende Gasthaus "Maria vom guten Rat" übernimmt. Beim Umzug von Munderfing nach Feldkirchen hat das Gasthaus auch seine drei Hauben mit im Gepäck, die man erst kürzlich von "Gault & Millau" für die ausgezeichnete Küchenqualität verliehen bekam. Damit befindet man sich im Innviertel in bester Gesellschaft.