"Uns ist bewusst, dass die Mitarbeiter das wichtigste Kapital von Löffler sind"

Im Geschäftsjahr 2018/2019 wurde beim Rieder Sportbekleidungshersteller Löffler mit 27,4 Millionen Euro der zweithöchste Umsatz der Unternehmensgeschichte erzielt. Im aktuellen Geschäftsjahr, das bis Ende Februar läuft, wird man die hochgesteckten Ziele wohl nicht ganz erreichen. Mit ein Grund ist die Hitze im Sommer und vor allem der schneearme Winter. "Wir sind wetterabhängig, das steht außer Zweifel", sagt Löffler-Geschäftsführer, Otto Leodolter, im OÖN-Interview.

OÖN: Wie läuft das aktuelle Geschäftsjahr?

Otto Leodolter: Wir haben den Jahresabschluss Ende Februar. Das aktuelle Geschäftsjahr verläuft durchwachsen. Wir haben einen eher schwierigen Sommer mit großer Hitze hinter uns. Auch der bisherige Winter läuft aufgrund des fehlenden Schnees nicht nach Wunsch. Wir tun uns schon schwer, unsere Pläne zu erreichen. Allerdings hatten wir nach dem äußerst erfolgreichen vergangenen Geschäftsjahr sehr hochgesteckte Ziele. Diese werden wir nicht ganz erreichen.

Ein derart schneearmer Winter wie der heurige: Verursacht das Bauchschmerzen bei Ihnen?

Bauchschmerzen nicht wirklich, weil wir mit unserer Produktpalette so aufgestellt sind, dass wir auch ohne Schnee unsere Geschäfte machen. Aber grundsätzlich ist es natürlich schon so, dass der Wintersport für Löffler ein sehr wichtiges Segment ist. Wenn der Schnee fehlt, ist das alles andere als angenehm. Die Auswirkungen werden wir in diesem Jahr sicher noch spüren. Denn viele Lager bei den Händlern sind voll. Positiv ist, dass vor allem der Fahrradbereich äußerst erfolgreich läuft. Mit einer neuen Skitouren-Kollektion für kommenden Winter und entsprechenden Maßnahmen werden wir sicherstellen, dass das Geschäftsergebnis für uns passen wird. Im Rahmen der weltweit größten Sportmesse ISPO in München wurde die neue Kollektion dem Sportfachhandel präsentiert und fand großen Anklang bei den Händlern.

Welche Verkaufsmärkte sind für Löffler wichtig und wie geht man mit dem Thema Onlinehandel um?

Unser Kernmarkt ist Europa, darauf konzentrieren wir uns. Rund 95 Prozent unserer Umsätze laufen über den stationären Handel. Der Onlinebereich ist für uns vor allem deshalb wichtig, weil wir auf den verschiedenen Plattformen alle Produkte anbieten können. Mit Billiganbietern im Netz können und wollen wir nicht konkurrieren. Löffler erzielt einen Großteil der Wertschöpfung hier in Ried. Daher müssen wir auch Geld verdienen, um unsere Mitarbeiter dementsprechend bezahlen zu können. Wir beschäftigen derzeit rund 200 Mitarbeiter in Ried, 80 weitere in Bulgarien. Wir wollen den Standort in Ried in dieser Größenordnung langfristig absichern. Wir bekennen uns zur Region.

Viele Unternehmen klagen über den Facharbeitermangel. Wie schwer ist es für Löffler, Personal zu finden?

Rasch gute und motivierte Mitarbeiter zu finden ist für uns in der Regel kein Problem. Ich glaube, das liegt vor allem am guten Image der Firma Löffler. Das gute Arbeitsklima ist bekannt. Nachdem ein Großteil unserer Mitarbeiter weiblich ist und Teilzeit arbeitet, bieten wir ganz individuelle Arbeitszeiten an. Wir nehmen Rücksicht auf Kinderbetreuung und Vereinbarkeit von Beruf und Familie. Uns ist bewusst, dass die Mitarbeiter das wichtigste Kapital der Firma sind, und dafür haben wir eine große Verantwortung zu tragen.

Löffler ist offizieller Ausstatter des Österreichischen Skiverbandes. Wie bedeutend ist diese Kooperation?

Wir arbeiten seit fast vier Jahrzehnten mit dem ÖSV zusammen und investieren viel von unserem Marketingbudget in diese Kooperation. Spitzensport ist immer auch so etwas wie ein Produkttreiber und wichtig für unsere Innovationen und Produktentwicklungen.

Hatten die ÖSV-Dopingskandale, Stichwort Johannes Dürr, Auswirkungen für Löffler?

Wir haben eine Vereinbarung mit dem ÖSV, nicht mit den einzelnen Athleten. Wir werden bei den nächsten Verhandlungen aber auf eine verstärkte Dopingklausel achten. Schwarze Schafe gibt es leider immer wieder. Ich glaube aber nicht, dass es für das Image von Löffler negative Auswirkungen hatte. Wir haben von gewissen Athleten sofort nach Bekanntwerden der Vorwürfe die Textilien zurückverlangt, um hier einen klaren Trennungsstrich zu vollziehen.

Artikel von Thomas Streif Lokalredakteur Innviertel t.streif@nachrichten.at