Universität Passau greift Gründern von Firmen gezielt unter die Arme

Vor zwei Jahren startete an der Universität Passau, an der auch viele Innviertler studieren, das Projekt "Passau – The Entrepreneurial Campus (PATEC)". Seither können Gründungsinteressierte ein möglichst vielfältiges Unterstützungs- und Beratungsangebot nutzen, so die Uni. Studentische Start-up-Teams werden von der ersten Idee bis zur Gründung begleitet und sollen von einem aktiven Gründungsnetzwerk profitieren.