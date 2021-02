Union Senftenbach versteigert Trikots, um die kleine Luisa zu unterstützen

Eineinhalb Jahre alt ist die kleine Luisa Zeilinger aus Senftenbach. Das entzückende und tapfere Mädchen leidet am Dravet-Syndrom, einer sehr seltenen Form der Epilepsie. Die Krankheit ist gefährlich, die Anfälle kommen häufig und ohne Vorankündigung. Immer wieder muss Luisa ins Krankenhaus. Ohne Medikamente für den Notfall und Sauerstoff verlässt die Familie aus Senftenbach das Haus nicht mehr.

Die Krankheit des Mädchens stellt die Senftenbacher Familie vor große Herausforderungen, auch finanziell. Um Luisa auch daheim bestmöglich betreuen zu können, soll ein großer Therapietisch angeschafft werden. "Damit wären wir gut vorbereitet und können bei den häufigen Anfällen schnell reagieren", sagt Vater Robert Zeilinger.

Großer Zusammenhalt

Unter dem Motto "Senftis halten zusammen" haben die Fußballer der Union Senftenbach Ende Dezember eine ganz spezielle Aktion auf die Füße gestellt. Über gute Kontakte in die Fußballszene haben die Senftenbacher Kicker, allen voran Patrick Braumann und Klaus Reiter, zahlreiche Trikots von nationalen und internationalen Spitzenfußballern ergattert. Das Besondere daran: Die Dressen wurden von den Kickern in Pflichtspielen getragen und werden von den Senftenbachern auf der Internetplattform "Ebay" in mehreren Tranchen versteigert.

"Als wir vom Schicksal der kleinen Luisa gehört haben, war uns rasch klar, dass wir helfen möchten", sagt Klaus Reiter, der die Aktion gemeinsam mit seinem Mannschaftskollegen Patrick Braumann in die Wege geleitet hat. Ende Dezember wurden die ersten fünf Trikots mit Originalunterschriften versteigert. Darunter die Arbeitskleidungen von Frankfurts Martin Hinteregger, Admir Mehmedi (Wolfsburg) und SV-Ried-Kapitän Thomas Reifeltshammer.

Besonders viel Unterstützung erhalten die Senftenbacher von Wolfsburgs Co-Trainer Michael Angerschmid, der seit vielen Jahren viele Bekannte im Verein hat. "Vor Weihnachten hat uns Michi Angerschmid einen ganzen Schwung an Trikots aus der deutschen Bundesliga mitgebracht. Er hat die Dressen nach den Spielen mit Wolfsburg selbst für den guten Zweck eingesammelt", sagt Reiter.

Das Nationaltrikot von Teamspieler Xaver Schlager wurde um 700 Euro ersteigert, für Hintereggers Leiberl wurden 560 bezahlt. Begehrt war auch das Dress von Leon Bailey (Leverkusen) oder das Nationaltrikot von Josip Brekalo.

850 Euro für Lainer-Trikot

Am meisten Geld für Luisa brachte bisher die Versteigerung des Trikots von Mönchengladbach-Spieler Stefan Lainer, der zu Beginn seiner Profikarriere in Ried spielte: 850 Euro wurden dafür bezahlt.

"Wir haben durch die Versteigerungen bisher bereits weit mehr als 5000 Euro eingenommen. Wir erhalten nach wie vor Trikots, unter anderem eines von Christoph Baumgartner (Hoffenheim)", sagt Reiter und fügt hinzu: "Unser Dank gilt vor allem den vielen vereinsexternen Helfern, die uns bei dieser Aktion so großartig unterstützen."

Die Senftenbacher Fußballer haben zudem ein PayPal-Konto eingerichtet, auf dem ebenfalls für Luisa gespendet werden kann. "Es ist schön, dass wir zumindest einen kleinen Beitrag für Luisa leisten können. Die Senftenbacher Dorfgemeinschaft hilft zusammen", sagt Reiter.

Alle Informationen zur Spendenaktion und Links zu den Versteigerungen beziehungsweise zum Spendenkonto finden Sie auf der Facebook-Seite der Union Senftenbach unter: facebook.com/unionsenftenbach

Artikel von Thomas Streif Lokalredakteur Innviertel t.streif@nachrichten.at