Zwar nennen sie es "Wunschliste ans Christkind", doch mit ihren Forderungen legt die Union Höherer Schüler (UHS) Ried klare Forderungen an die Politik in der Regierungsverhandlung vor. Sie wünscht sich "von den Regierungsverhandlungen Mut, den Missständen des Bildungssystemes in die Augen zu blicken." In der Bildung liege die Zukunft des Landes und der Gesellschaft, sagt Annalena Schardinger, Geschäftsführerin der UHS-Ortsgruppe Ried. "Gerade deshalb muss das Thema