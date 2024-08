Union Gurten will im Derby gegen Wallern Zählbares mitnehmen

Nach dem Punktgewinn zum Saisonauftakt bei Aufsteiger Wildon will Regionalligist Union Gurten morgen im OÖ- Derby gegen die SPG Wallern/St. Marienkirchen die nächsten Zähler einfahren. Einfach wird dieses Unterfangen nicht, denn die Hausruckviertler belegten vergangene Saison Rang zwei in der Heimtabelle. Nur Meister Voitsberg konnte vor heimischem Publikum mehr Punkte ergattern als Gurtens nächster Gegner. "Es wird ein harter Kampf. Wallern hat eine routinierte Mannschaft, zudem wird auf Kunstrasen gespielt. Das ist ein großer Vorteil für sie" sagt Gurtens Trainer Peter Madritsch. Spielbeginn in Wallern ist um 19 Uhr. Vor einer schweren Aufgabe stehen auch die Jungen Wikinger: Die Mannschaft von Trainer Julian Baumgartner empfängt am Samstag um 17 Uhr in der Innviertel Arena Aufsteiger ASKÖ Oedt.

Traumstart für Neuzugang

Ein Traumstart gelang der SPG Friedburg/Pöndorf in der heurigen OÖ-Liga-Saison: Zum Auftakt wurde Aufsteiger Gmunden mit 4:1 vom Platz gefegt. Dabei zeigte Neuverpflichtung Haris Harba seine Klasse: Der Stürmer erzielte in seinem ersten Meisterschaftsspiel gleich drei Treffer. "Harba hat schon in den ersten Trainingseinheiten angedeutet, dass er ein hervorragender Stürmer ist. Drei Tore im ersten Spiel sind natürlich super. In dieser Tonart kann es weitergehen", sagt Trainer Ernst Öbster. Beim morgigen Spiel gegen Bad Leonfelden hofft er auf ein weiteres Erfolgserlebnis. "Ich erwarte mir ein Spiel auf Augenhöhe. Auch sie konnten ihr Auftaktmatch gewinnen und werden dementsprechend selbstbewusst auftreten. Aber auch wir fahren mit viel Selbstvertrauen ins Mühlviertel." Der zweite OÖ-Ligist aus dem Innviertel, UFC Ostermiething, gastiert heute bei der SPG Weißkirchen/Allhaming. Ankick für beide Spiele ist um 19.30 Uhr.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autor Omer Tarabic Lokalredakteur Innviertel Omer Tarabic