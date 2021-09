Zwei Spiele, zwei Siege: Die englische Woche war für die Union Gurten sehr erfreulich. Nach dem 5:1-Kantersieg am Dienstag vor einer Woche gegen die Wolfsberger Amateure legte die Madritsch-Truppe gegen den FC Wels einen 4:0-Sieg nach. Das Spiel rollte wie auf einer schiefen Ebene in Richtung Welser Tor. Bereits in der 9. Minute brachte Fabian Wimmleitner Gurten mit einem wuchtigen Kopfball mit 1:0 in Führung.