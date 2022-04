Union Gurten ist weiter nicht zu stoppen

Stürmer Jacub Przybylko stellte die Weichen mit seinen Treffern in der vierten und 13. Spielminute schon früh auf einen Erfolg der Gurtner, die Gäste kamen in der 34. Minute durch Paul Lipczinski nur noch zum Anschlusstreffer. In der zweiten Hälfte kontrollierten die Gurtner weitgehend das Spielgeschehen, für die Mannschaft von Trainer Peter Madritsch war es der sechste Sieg in Folge. "In der Regionalliga ist uns das bisher noch nicht gelungen. Trotz des eher bescheidenen Wetters war es ein tolles, rassiges Derby", sagt Omer Tarabic, stellvertretender sportlicher Leiter der Gurtner. "Wir genießen unseren Erfolgslauf, aber das ist sicher kein Grund zum Abheben, denn in dieser Liga kann man sich keine Schwächen erlauben", sagt Tarabic. Auf die Frage, ob der Meistertitel in der Regionalliga ein Ziel sei, antwortet er: "Wenn man Zweiter ist, dann möchte man natürlich ganz oben stehen, aber Tabellenführer Sturm Graz Amateure ist ein unglaublich starkes Team."

Junge Wikinger holen Punkt

Seit acht Spielen warten die Jungen Wikinger auf einen Sieg. Der Punkt beim 1:1 am Freitagabend gegen Hertha Wels darf aber durchaus als kleiner Erfolg gewertet werden. SV-Ried-Stürmer Seifedin Chabbi feierte dabei nach seinem Ellbogenbruch ein Comeback. Den sehenswerten Rieder Treffer erzielte Ben Wörndl in der 52. Minute, die Welser kamen in der 63. Minute durch Lukas Ried zum Ausgleich. Torschütze Wörndl wurde kurz vor Schluss mit einer gelb-roten Karte vom Platz gestellt. (tst)