Union Dorf – Wie Phönix aus der Asche

Wenn die Union Dorf an der Pram und der TSV Utzenaich auf dem Fußballplatz aufeinandertreffen ist eins garantiert: Torjubel – meist auf beiden Seiten. In den bisherigen sechs Duellen fielen ganze 43 Treffer (19 erzielte Dorf, 24 Utzenaich). Während der TSV die Begegnungen in den Jahren 2012 (10:3) und 2016 (6:3) noch klar für sich entscheiden konnte, behielten die Dorfer seit 2017 stets die Oberhand. Zuletzt am Wochenende, beim 6:5-Sieg. Diesmal machte es die Mannschaft von Trainer Mario Mitrovic extrem spannend, denn der entscheidende Treffer fiel erst in der Nachspielzeit (92.) – durch den eingewechselten Moritz Murauer und aus knapp 30 Metern. Die elf Tore und das spannende Finish waren allerdings nicht die einzigen Besonderheiten dieser Partie: Mit Elias Reisegger erzielte der Neffe von Utzenaich-Trainer Gerald Reisegger das zwischenzeitliche 2:0 für die Union Dorf. Kurios war auch das 3:1. Nach dem Anschlusstreffer des TSV hatten die Dorfer Anstoß. Unmittelbar danach, noch in der eigenen Spielhälfte stehend, versenkte Melis Becirbasic aus 50 Metern Entfernung den Ball im Tor.

Auf den letzten Drücker

Dass die Union Dorf ein Spezialist in Sachen später Treffer ist, hat sie heuer bereits mehrfach gezeigt: Beim 3:2-Sieg gegen Riedau (Minute 94), dem Unentschieden gegen Neumarkt/Pötting (Minute 92), dem 5:4-Erfolg gegen Taiskirchen (Minute 88) und zuletzt dem 6:5-Sieg gegen Utzenaich (Minute 92). Die drei Punkte am Wochenende haben die Union an die Spitze der Bezirksliga West katapultiert. Eine Position, mit der die Funktionäre zu Beginn der Saison nicht unbedingt gerechnet haben. "Nach dem Abstieg aus der Landesliga im Sommer hatten wir gemischte Gefühle. Einerseits ist zwar der Großteil der Mannschaft trotz Abstieg zusammengeblieben, andererseits waren wir nach der vorherigen Saison verunsichert. Aber zum Glück sind wir mit drei Siegen in Serie optimal in die Meisterschaft gestartet. Das hat gut getan", sagt Philipp Gadermayr. Der 31-Jährige spielt in der Kampfmannschaft und ist seit März dieses Jahres auch Sektionsleiter der Union Dorf.

Philipp Gadermayr, Sektionsleiter der Union Dorf an der Pram Bild: privat

Obwohl sein Team derzeit an der Tabellenspitze steht, hält Gadermayr den Ball flach. "Wir sind alle Sportler und nach den Erfolgen natürlich maximal motiviert, aber eigentlich passt die Bezirksliga zu uns. Sollte uns der Wiederaufstieg aber gelingen, dann nehmen wir das natürlich gerne mit. Noch ist es allerdings viel zu früh, überhaupt davon zu sprechen. Bis zum Ende der Meisterschaft kann viel passieren."

In die Fußstapfen der Väter

Einiges passiert ist jedenfalls im Vorstand der Union Dorf, der sich zuletzt stark verjüngt hat. Im März haben viele Junge das Zepter und somit Verantwortung übernommen. Das Amt des Obmanns und des Sektionsleiters sind dabei in der Familie geblieben: Dominik Gehmaier hat für seinen Vater Günther übernommen (Obmann), Philipp Gadermayr von seinem Papa Gerhard. Die beiden "Älteren" sind in die zweite Reihe gerückt und nun die Stellvertreter ihrer Söhne. "Das Wissen und die Erfahrung unserer Elterngeneration kombiniert mit etwas frischem Wind funktionieren einwandfrei. So kann es ruhig weitergehen", sagt Philipp Gadermayr. Gerne auch sportlich.