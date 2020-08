Die Hallen waren fast ausgebucht, das Risiko den Veranstaltern letztendlich zu groß: Die Braunauer Herbstmesse wurde abgesagt. Somit findet in Braunau in diesem Jahr keine Messe statt, der wirtschaftliche Schaden für den Ausstellungsverein Braunau ist erheblich. Auch in Ried musste das Messeprogramm in Zeiten von Corona geschmälert werden.