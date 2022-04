Ungerath schoß die Jungen Wikinger mit drei Treffern zum Sieg

Das Thema Abstiegskampf dürfte für die Jungen Wikinger nach dem 4:2-Heimerfolg gegen Spittal/Drau erledigt sein. Die Union Gurten musste sich im Heimspiel gegen St. Anna mit einem mageren 0:0-Unentschieden zufriedengeben. Sieben Treffer fielen in der OÖ. Liga-Partie zwischen Grieskirchen und Friedburg.

Zwei Punkten trauert die Union Gurten nach. Allerdings haben sich die Gäste aus St. Anna/Aigen das Unentschieden aufgrund ihres Einsatzes verdient. Die Madritsch-Truppe fand kaum Torchancen vor, auch die Gäste konnten nicht viele Chancen aufweisen. So richtig spannend wurde es am Schluss der Partie. Gurtens Florian Schütz konnte zehn Minuten vor dem Ende in höchster Not klären, auf der Gegenseite brachte Gurtens Rene Wirth den Ball aus nur drei Metern Entfernung nicht über die Linie.

Die Jungen Wikinger machten mit dem 4:2-Heimsieg gegen Spittal an der Drau einen großen Schritt in Richtung Klassenerhalt. Matchwinner für die zweite Mannschaft der SV Ried war Robin Ungerath mit drei Treffern. Das vierte Tor erzielte Kapitän Julian Baumgartner.

Eine trefferreiche Partie gab es in Grieskirchen zu sehen. Die Spg. Friedburg/Pöndorf gab eine 2:0-Pausenführung noch aus der Hand. Die Aufholjagd begann in der 65. Spielminute, vier Minuten vor Spielende lag Grieskirchen dann mit 4:2 in Front, Mersudin Jukic konnte in der Schlussminute noch auf 4:3 verkürzen. Big Points für Grieskirchen im Abstiegskampf, Friedburg muss jetzt aufpassen, um nicht weiter nach hinten "durchgereicht" zu werden.