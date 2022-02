Ungefilterte Schönheit vor der Linse

Die besten Bilder, die je von dir gemacht wurden. Mit dieser Aussage wirbt Fotograf Klaus Mittermayr auf seiner Homepage. Ein selbstbewusstes Versprechen an seine Kundinnen, doch genau darum geht es dem 44-Jährigen: Selbstbewusstsein, das Schöne sehen, "ausgraben", was sowieso da ist, es festhalten. Mit seinem Produkt "now you" will er unvergessliche Erlebnisse schaffen, die weit über ein normales Fotoshooting hinaus gehen. Dabei immer an seiner Seite: Stylistin Melanie Baumgartner.