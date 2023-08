Ungar nutzte leerstehende Firmenhalle in Brunnenthal zum Cannabisanbau

In der Innviertler Gemeinde Brunnenthal (Bezirk Schärding) hat sich ein 25-jähriger Ungar in einer leerstehenden Betriebshalle niedergelassen. Als ihm Polizisten am Mittwoch einen Besuch abstatteten, fanden sie in der Halle 22 Cannabis-Stecklinge und ein Luftdruckgewehr vor.

Der arbeitslose Mann, der keinen Wohnsitz in Österreich gemeldet hat, wurde festgenommen. Gegen ihn besteht ein Waffenverbot, zudem gab es einen Festnahmeauftrag vom Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl (BFA).

Der Verdacht, dass die Cannabispflanzen nicht nur für den Eigenbedarf gedacht waren - sondern viel mehr für den Verkauf - erhärtete sich bei den Ermittlungen. Der 25-Jährige wurde am Donnerstag in die Justizanstalt Ried überstellt, teilte die Polizei in einer Aussendung mit.

