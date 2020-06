Unfallzeuge rettete verletztem Motorradfahrer das Leben

Der Deutsche dürfte bei dem Frontalunfall allerdings einen Schutzengel gehabt haben. Der 54-Jährige hatte Freitag gegen 11.50 Uhr in Uttendorf (Bezirk Braunau) auf der B147 in Richtung Burgkirchen in einer unübersichtlichen Rechtskurve einen Lkw überholt, es aber nicht mehr geschafft, sich rechtzeitig in den Verkehr einzuordnen. Daraufhin kollidierte er frontal mit einem portugiesischen Lkw.

Der 54-Jährige wurde dabei gegen die rechte Leitplanke geschleudert, wo er mit schweren Verletzungen liegen blieb. Zum Glück für den Deutschen startete ein Unfallzeuge sofort mit Erste-Hilfe-Maßnahmen, band dem Schwerverletzten das stark blutende linke Bein ab und rettete so das Leben des Motorradfahrers. Er wurde nach der Erstversorgung ins Braunauer Krankenhaus gebracht.

Der 58-jährige Lkw-Lenker aus Portugal erlitt bei dem Unfall einen schweren Schock und war danach nicht mehr fahrtauglich. Am Motorrad entstand Totalschaden, am Lkw nur geringer Sachschaden.