Unfallverursacher war zum Helfen "zu müde"

Der Unbekannte ist einfach weitergefahren, nachdem er am Donnerstagmorgen in St. Peter am Hart einen Lkw überholt und so die entgegenkommende Lenkerin zum Ausweichen gezwungen hatte. Die 50-Jährige aus dem Bezirk Braunau geriet folglich mit ihrem Pkw ins Schleudern und kam rechts von der B148 ab, ehe das Auto auf dem Dach liegen blieb.

Anstatt anzuhalten, setzte der Unbekannte mit deutschem Kennzeichen seine Fahrt Richtung Simbach fort. Ein nachkommender Pkw-Lenker (34) aus dem Bezirk Ried fuhr dem Mann nach, um ihn am Grenzübergang zur Rede zu stellen. "Der unbekannte Lenker wollte von dem Vorfall nichts wissen, gab kurz an er sei zu müde und fuhr einfach weiter", berichtet die Polizei Oberösterreich.

Gleichzeitig hat ein weiterer Unfallzeuge - ein 42-Jähriger aus dem Bezirk Braunau - Erste Hilfe bei dem Unfallopfer geleistet. Er und der 34-Jährige verständigten die Polizei. Die Verletzte wurde mit der Rettung ins Spital gebracht.

