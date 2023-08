Unfall verursacht und dann ins Maisfeld geflüchtet

Ein ukrainischer und in Tschechien wohnhafter 17-Jähriger war vor kurzem für ein Verkehrschaos in Grenznähe bei Pocking verantwortlich. Der Jugendliche war mit seinem Auto auf der A3 in Fahrtrichtung Suben unterwegs. Kurz nach der Anschlussstelle Pocking fuhr der Ukrainer auf das Auto einer 81-jährigen Frau auf und prallte anschließend im dortigen Baustellenbereich gegen die linke Betonleitwand.

Der Unfallverursacher ergriff laut Aussendung der Verkehrspolizei Passau daraufhin die Flucht und lief in ein angrenzendes Maisfeld. Erst nach einer Stunde wurde er dort durch einen Hundeführer der Polizei gefunden und in Gewahrsam genommen. An der Suche waren mehrere Einsatzkräfte der umliegenden Polizeidienststellen und sogar ein angeforderter Polizeihubschrauber beteiligt. Die A3 war bis zur Beendigung der Unfallaufnahme für mehrere Stunden komplett gesperrt. Die Folge war ein kilometerlanger Rückstau.

Die beiden nicht mehr fahrtauglichen Autos mussten abgeschleppt werden, verletzt wurde bei dem Unfall zum Glück niemand. Der Sachschaden beträgt rund 16.000 Euro. Der Grund für die Flucht des 17-Jährigen konnte rasch geklärt werden. Er hatte sich das Auto von einem Freund ausgeliehen und war nicht im Besitz eines Führerscheins. Wenig erfreut über den "Ausflug" ihres Sohnes war die in Tschechien wohnhafte Mutter, die nach Rücksprache mit dem Jugendamt verständigt wurde und ihren Sohn in Deutschland abholen musste.

