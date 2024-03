Unfall mit Polter-Partie: 3 Verletzte im Innviertel

Gebührend gefeiert wurde der Junggesellenabschied eines Innviertlers am Samstag in St. Martin im Innkreis, Bezirk Ried. Die achtköpfige Polterrunde ließ sich dabei auch von einem Traktor auf dem Anhänger über den Güterweg Koblstadt ziehen. In einer Rechtskurve passierte dann das Unglück: Das Holzgeländer auf der linken Seite brach, mehrere Fahrgäste fielen vom fahrenden Wagen.

Ein 32-Jähriger wurde dabei so schwer verletzt, dass er mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht werden musste. 2 weitere der Feiernden, 32 und 31 Jahre alt, wurden ebenfalls verletzt und ins Krankenhaus Ried gebracht, konnten aber schon wieder entlassen werden. Die 5 anderen aus der Poltergruppe unterschrieben noch an Ort und Stelle einen Revers und wollten nicht medizinisch versorgt werden.

Der 32-jährige Traktorfahrer muss jetzt mit Konsequenzen rechnen. Ein Alkotest ergab 0,9 Promille. Den Führerschein ist er vorläufig los, außerdem wird er angezeigt.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper