Unfall mit E-Scooter: 13-Jähriger über Motorhaube geschleudert

Ein 13-Jähriger war gegen 17 Uhr mit seinem E-Scooter auf der Leitrachstettner Bezirksstraße Richtung Treubach unterwegs und wollte in die Kreuzung Richtung Hub einbiegen. Der Bursche aus dem Bezirk Braunau dürfte sich allerdings an der Kreuzung geirrt haben. Er war bereits in die Mitte der Fahrbahn gerollt, als er dies bemerkte. Im selben Moment fuhr eine 36-jährige Autolenkerin in die Gegenrichtung. Beide versuchten, auszuweichen, konnten einen Zusammenstoß aber nicht verhindern. Nach der Kollision wurde der 13-Jährige über die Motorhaube geschleudert und blieb in der angrenzenden Wiese liegen. Laut Polizei trug der Jugendliche keinen Sturzhelm. Er wurde mit Verletzungen ins Krankenhaus nach Braunau gebracht.