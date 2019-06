Unfall mit E-Bike: Schwester und Bruder verletzt

Schwester (60) und Bruder (56), beide aus dem Bezirk Gmunden, waren gegen 14:30 Uhr auf der Riedlhamer Gemeindestraße in Richtung Sankt Peter am Hart geradelt. Aus noch unbekannter Ursache bremste die Frau ihr Elektrofahrrad plötzlich stark ab. Der dahinter fahrende 56-Jährige konnte nicht mehr bremsen und fuhr von hinten auf das E-Bike auf. Beide Lenker stürzten und blieben verletzt auf der Straße liegen.

Die 60-Jährige wurde nach notärztlicher Erstversorgung mit Verletzungen unbestimmten Grades zur stationären Behandlung in das Krankenhaus Braunau gebracht. Ihr Bruder erlitt Abschürfungen am rechten Knie und am rechten Ellbogen. Er wurde von den Sanitätern vor Ort versorgt.