Unfall in Andorf: Junge Mutter, Baby und Motorradfahrer verletzt

Zu einem schweren Auffahrunfall kam es am Montag gegen 13.40 Uhr in der Innviertler Gemeinde Andorf. Ein 42-Jähriger aus dem Bezirk Vöcklabruck hatte eine Feiertagsausfahrt mit seinem Motorrad unternommen. In der Ortschaft Hof war er hinter zwei Autos unterwegs. Den vorderen Pkw dürfte der Biker allerdings nicht gesehen haben. Darin saß eine junge Familie, der 22-jährige Lenker, seine 18-jährige Frau und deren einjährige Tochter.

Der junge Autolenker aus dem Bezirk Schärding wollte nach links abbiegen, als der Motorradfahrer den vor ihm fahrenden Wagen überholte. Weil er das Auto der jungen Familie nicht gesehen hatte, prallte der 42-Jähriger mit seinem Zweirad in den Pkw. Er wurde mit schweren Verletzungen ins Klinikum Passau gebracht, die verletzte 18-jährige Pkw-Mitfahrerin und ihr Baby werden im Krankenhaus in Ried behandelt.

