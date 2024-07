Unfall bei L17-Fahrt im Innviertel: Mopedfahrerin verletzt

Der Rettungshubschrauber stand am Dienstagnachmittag in der Ortschaft Rödham im Einsatz: Ein Mopedfahrerin (18) musste ins Krankenhaus Ried gebracht werden, nachdem sie auf der Kallhamer Straße mit einem Pkw zusammengestoßen war. Am Steuer des Wagens saß eine 16-Jährige aus dem Bezirk Schärding, die im Rahmen einer L17-Ausbildungsfahrt von Altschwendet in Richtung Raab unterwegs war.

In einer Kurve kam es zur Frontalkollision mit dem entgegenkommenden Zweirad. Der Aufprall war so heftig, dass die Mopedfahrerin über die Motorhaube des Pkws geschleudert wurde und auf dem Dach des Autos zu Liegen kam. Sie wurde vom Notarzt versorgt und dann zum Spital geflogen, teilte die Polizei am Dienstagabend mit.

