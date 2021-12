Unfälle in Sankt Aegidi und im Rieder Stadtgebiet

Eine 20-Jährige aus dem Bezirk Rohrbach fuhr am 7. Dezember mit ihrem Auto auf der Sauwaldstraße 136 nach St. Aegidi. In einem Waldstück kam die junge Frau mit ihrem Pkw in einer Linkskurve rechts von der Fahrbahn ab und fuhr die Straßenböschung hinunter. Das Auto überschlug sich, prallte gegen mehrere Bäume und blieb schließlich auf dem Dach liegen. Die Lenkerin konnte selbst die Rettung verständigen, sich aber nicht aus dem Fahrzeug befreien. Von den Freiwilligen Feuerwehren St. Aegidi, Hackendorf und St. Roman konnte die 20-Jährige schließlich geborgen werden. Anschließend wurde sie ins Klinikum Schärding gebracht.

Fußgängerin übersehen

Auch im Stadtgebiet von Ried kam es am 7. Dezember zu einem folgenschweren Unfall. Ein 74-Jähriger aus dem Bezirk Schärding dürfte beim Rückwärtsfahren eine 50-jährige Fußgängerin aus Ried übersehen haben. Die Frau wollte die Fahrbahn überqueren. Sie wurde vom Auto zu Boden gestoßen und erlitt dabei Verletzungen unbestimmten Grades. Sie musste ins Krankenhaus Ried transportiert werden.